Солнечная радиация убивает: В Белгороде смертность от рака дошла до критической отметки

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Онкологические заболевания по уровню смертности продолжают оставаться в мире на первых позициях. Зачастую их выявляют на такой поздней стадии, что медицинская помощь уже, практически, бесполезна.

В Белгороде количество пациентов с диагнозом «рак» существенно возросло. Смертность от рака дошла до критической отметки. Медики сообщили, что он чаще поражает у мужчин, а что у женщин.

Злокачественные образования были в 2017 году обнаружены у 7059 пациентов. Те, у которых рак был запущен, составляют из них около 19%. Это сопоставимо с прежними показателями. Однако, это не радует. У кого эта болезнь выявлена на IV стадии, редко проживают год после этого.

Статистика показывает, у мужчин рак чаще всего поражает лёгкие, а у женщин – молочную железу. В Белгороде это заболевание наиболее часто отмечается у жителей в возрасте 56 – 65 лет.

Медики связывают это с воздействием вредных привычек и с генетическими особенностями каждого конкретного человека.

Влияние экологического фактора также считается существенным, который может спровоцировать рак.

Помимо того, в Белгороде широко распространён рак кожи. Медики связывают это с тем, что область входит в состав южных регионов, где высока вероятность облучения, которое производит солнечная радиация, она в итоге и убивает.