Московские парки подготовили ко дню РФ интересные шоу

Сегодня, 08:48

Различного рода мероприятия будут проходить для россиян в 20 различных парках по всей Москве и в четырёх усадьбах. Об этом рассказывается на сайте городского мэра.

В сообщении указывается, что парки подготовили целое шоу. Ко дню РФ 12 июня все желающие могут побывать на лекциях об истории и культуре государства, а затем поучаствовать в мастер-классах, викторинах, танцах и так далее. Например, в саду Баумана будут делать карту РФ, высота которой составит 2 на 3 метра. В Перовском парке пройдёт парад воздушных змеев.

Также московские парки к дню РФ подготовили 27 экскурсий, который бесплатны и посвящены истории и знаменитым жителям российской столицы. Эти мероприятия будут проходит с 10 по 12 июня. Отмечается, что все мероприятия будут абсолютно бесплатными.