На Кузбассе пациентам делали рентген опасным аппаратом

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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества рентгенологической аппаратуры в больницах Кузбасса. Установлено, что используемый в некоторых из них аппараты КРД «ОКО» и МСКТ «SOMATON Emotion» могут принести вред организму человека.

В Кемеровской области специалистами Роспотребнадзора была проведена плановая проверка медицинского оборудования. В ходе рейда было выявлено, что на Кузбассе пациентам делали рентген опасными для здоровья аппаратами.

Так, в больнице №1, которая находится в городе Ленинск-Кузнецовск, медицинские работники даже не обратили внимание на тот факт, что срок действия рентгенодиагностического оборудования истек еще в прошлом году согласно данным санитарноэпидемиологического заключения. Коме этого, проверяющие установили, что аппараты КРД «ОКО» и МСКТ «SOMATON Emotion», которые используются в некоторых медицинских учреждениях региона, несут в себе серьезную угрозу для здоровья человека, причем не только пациентов, но и персонала, который с ним работает.

В Роспотребнадзоре руководству данной больницы было выписано предписание о нарушении, составлен соответствующий административный протокол. Материалы, которые были получены в ходе данного рейда, направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, такую информацию распространила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В ходе проведения судебного разбирательства установлено, что юридическое лицо больницы необходимо привлечь к ответственности и запретить эксплуатацию опасных рентгеновских аппаратов на 45 суток для ремонта.