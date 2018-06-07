«Ушли в отрыв»: В Воронеже сняли видео развлечений 40-летних мужчин в бассейне с лебедями

Сегодня, 08:05

Впечатляющий ролик опубликовали в Сети очевидцы, которые недоумевали происходящему беспределу. Друзья решили вспомнить детство и с пользой и удовольствием провести время в бассейне, а их развлечения стали достоянием общественности.

В Воронеже сняли видео развлечений 40-летних мужчин в бассейне с лебедями. Необычные кадры опубликовали в Сети очевидцы. Были ли герои ролика пьяны, неизвестно, однако их слова и действия вызвали интерес у пользователей Интернет. Мужчины с улыбкой даже пообщались с оператором, и таким жестом увеличили число своих поклонников и фанаток.

«Ушли в отрыв» назвали заочно видео те, кто просмотрел видеоматериал. В Ростове на видео попал разгуливающий неадекватный мужчина. По детской площадке голый «Адам» ходил, не стесняясь окружающих. Также он не озадачился вопросом отсутствия своей одежды, и его не потревожило мнение других людей.