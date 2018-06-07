Сегодня, 08:02

В Москве было проведено совещание с участием Виталия Кушнарёва, возглавляющего администрацию Ростова-на-Дону. Его темой были вопросы по передаче в муниципальную собственность земельного участка, находящегося ныне в федеральной собственности.

В Ростове в 2019 году начнут строить новую большую школу. Сообщается, что она будет рассчитана на 1400 учеников.

Новую школу возведут в Ростове на территории Советского района. Земельный участок с площадью в 3,3 га находится неподалёку от рынка «Привоз».

По итогам совещания, передача земельного участка должна завершиться на протяжении одного месяца. Средства, необходимые для того, чтобы спроектировать и построить школу, предусмотрят в бюджетах на 2019-2021 годы.

Сообщение сделано пресс-службой горадминистрации. Согласно предоставленной информации, школу оборудуют залами для занятий хореографией и спортом, тренажёрами, библиотекой, информационным центром и кабинетами для медобслуживания.