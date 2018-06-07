Сергей Бачин рассказал о создании Павловской гимназии

Сегодня, 15:33

Руководитель попечительского совета АНО «Павловская гимназия» (Подмосковье) Сергей Бачин рассказал о том, как создавалась гимназия.

По словам управленца, соответствующая идея появилась у него дюжину лет назад, в тот момент, когда он возглавлял девелоперскую компанию «ОПИН» (входит в «Интеррос»). Тогда Сергей Викторович вместе с коллегами из группы «Интеррос» занимался проектированием коттеджного поселка на Новорижском шоссе. Район по многим инфраструктурным параметрам уступал «коллегам» — там не было хороших средних образовательных учреждений, кинотеатров, ресторанчиков, магазинов. Ныне ситуация изменилась, но тогда все было иначе — компании, возводя коттеджные поселки, не спешили с возведением школ.

Как рассказал Сергей Викторович, в процессе подготовки к строительству гимназии он изучил большой объем литературы по архитектуре и истории образования. Для более масштабного погружения в вопрос заказывал книги из-за рубежа. Суть в комплексном подходе, ведь девелопер был заинтересован в том, чтобы узнать об изменениях школьной системы на различных временных отрезках развития человеческой цивилизации и том, какое влияние это оказывало на строительство. Дело в том, что возведение объектов образовательного назначения ведется на сто лет, а образовательная программа устаревает сейчас каждые десять лет. Именно поэтому при создании АНО «Павловская гимназия» была придумана особая гибкая модель, которой предусмотрено переустройство внутреннего интерьера объекта. В результате строилось не просто школьное здание, а масштабный и комфортный образовательный комплекс с высококачественной инфраструктурой и техническим оснащением актуального уровня.

По словам Сергея Бачина, часто получается, что реализация какого-либо проекта становится возможной тогда, когда к этому готов на сто процентов. Так и совпало, что бизнес поспособствовал возможности воплотить идеальную в разумении девелопера школьную модель. Стимулом для этого явился его личный опыт. Как отметил Сергей Викторович, он воспитан системой образования СССР, которая была одной из лучших в мире. Во время проживания и работы в США Сергей Бачин мог видеть их лучшие частные школы и публичные учебные заведения, что позволило сравнить две образовательные системы. Возвратившись в 1998-м году в РФ, он обнаружил, что система образования в нашей стране развалилась, школы были запущены, о дисциплине оставалось только мечтать. Ни одно из тех учреждений образования даже частично не походило на ту идеальную модель, которой грезил бизнесмен. Можно было говорить о том, что состояние школы являлось отражением общей ситуации развала системы. По признанию Сергея Бачина, ему было тяжело видеть, как в нашей стране обваливается все то, чем был силен СССР, — тяжелое машиностроение, ракетостроение... Тогда Сергей Викторович понял, что настало время его собственного сущностного выбора, как жить дальше. Он осознал, что изменять что-то в мире способны только мы сами. Это касается и воспитания детей. Как подчеркнул девелопер, он исходит из того, что мы не являемся "прохожими" на этой земле. Своей задачей он видит возрождение страны через образование и воспитание (пусть это и звучит пафосно). Сергей Бачин хочет жить в России, являющейся его родиной, на ее земле воспитывать детей и внуков.

Сергей Бачин выражает уверенность в том, что ребенок обязан социализироваться в своей родной семье, рядом с отцом и матерью. А то в России не редкость — отправить ребенка на обучение в другое государство и почивать на лаврах, полагая, что родительский долг выполнен. Но это ошибка, ведь по возвращении домой, ребенок понимает, что между ним и отцом с матерью уже большая пропасть. Тем более что в другой стране человек усваивает иные ценности, во многом чуждые российским. А ведь у нас много говорят о том, что нужно заниматься воспитанием полноценных граждан РФ, — подчеркнул Сергей Викторович.

Как отметил девелопер, задачей Павловской гимназии выступает работа по взращиванию и воспитанию будущей элиты страны, патриотов своего Отечества. Это люди, которые хорошо знают и понимают историю нашей родины, разделяют ее духовные ценности и имеют правильные социальные ориентиры. По словам Сергея Викторовича, принадлежность к элите должна быть обусловлена отличным образованием, высоким социокультурным уровнем, принятием морально-этических ценностей. К тому же человек должен ощущать ответственность за себя, общество и за страну.

По мнению Сергея Бачина, он занимается решением задачи государственного масштаба, заключающейся в воспитании будущей российской элиты, детей сегодняшнего политического и экономического истеблишмента. Именно им предстоит руководить нашей страной уже через пять-десять лет. Девелопер подчеркнул, что воспитание детей происходит на российской почве, чтобы они впитывали, как губка, лучшие отечественные традиции и духовные ценности. Эти идеи являются основой идеологии гимназии, ее миссии и ценностей, и строгое следование им — закон, — резюмировал Сергей Викторович.

Не секрет, что современный учитель располагает большим арсеналом педагогических приемов, методов и технологий, которые способствуют пробуждению активности учащегося, могут его заинтересовать влиться в образовательный процесс. Вполне логично, что многие из новых методов базируются на применении IT.

«Коммерсант» изучил ряд образовательных техник, используемых в АНО «Павловская гимназия», которых здесь применяется более двадцати. В их числе следующие методы:

Интегрированный подход. Он представляет собой метод налаживания взаимосвязей между различными предметами или компонентами содержания отдельно взятого предмета, что способствует формированию у учащихся полноценного представления об окружающем мире.

Проектный метод. Эта образовательная техника появилась еще в начале 20-го века. В ее рамках предлагается решение определенной проблемы за счет применения знаний и умений из различных областей науки, техники, технологии. Метод предполагает предложение учащимся личной творческой работы в разных форматах: на индивидуальной основе, в паре или в группе.

Смешанное обучение. Это симбиоз привычных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения. В этой образовательной технике задействуются особые информационные технологии. К примеру, компьютерная графика.

Безотметочное обучение. Авторская технология известного преподавателя Шалвы Амонашвили (СССР). Он предлагал заменять привычные отметки многоступенчатой вербальной оценкой труда учащихся через похвалы, поощрения, оказание поддержки. Этот метод способствует мотивации ребенка к обучению не ради того, чтобы получать высокие отметки, а с целью того, чтобы обогащаться знаниями, выходить на новый уровень развития.

Перевернутый урок. Эта техника представляет собой модель обучения, в рамках которой педагог предоставляет своим подопечным материал для личного изучения по месту жительства. Собственно в рамках урока педагог проводит практическое закрепление полученных знаний. В рамках использования этой техники учитель занимается рассылкой учащимся аудио- или видеофайлов, доступных для скачивания.

Пре-водкастинг. В рамках этой образовательной техники педагог создает видеофайл (водкаст) с собственной лекцией. Это позволяет ученикам еще до начала урока получить необходимое представление об его теме.

Образовательное путешествие. Метод представляет собой особый способ организации процесса обучения, в рамках которого происходит налаживание взаимодействия между учащимися. Так, все участники образовательного вояжа становятся единой экспедиционной командой, а отправляются в такой вояж те, кто находится в поисках ответа на определенный вопрос. Разработка маршрута и согласование его происходит в рамках непосредственно команды.

Квест. Это по особым условиям организованная игра, позволяющая педагогу исследовать деятельность подопечных посредством поиска в реальности данных по указанным адресам. Ведется в отношении собственно адресов, а также людей или объектов.

Накопительная оценка («портфель достижений»). Речь идет о портфолио работ и результатов учащегося, что является наглядной демонстрацией его усилий, прогресса и достижений. «Портфель» выступает в качестве базы для определения образовательного результата выпускника начальной школы.

Самоорганизация учеников. Этот метод представляет собой работу по воспитанию у ученика способности ставить перед собой цели и достигать их; в намеченные сроки выполнять задания; на самостоятельной основе осуществлять организацию своей деятельности и четко придерживаться этой организации.

Сторителлинг. Этот педагогический метод строится на использовании историй с конкретной структурой и интересным героем. Техника направлена на то, чтобы разрешать преподавательские вопросы воспитания, развития и обучения. Часто реализация сторителлинга происходит с помощью аудиофайлов, инструментом для чего выступают наушники.

Напомним, что Сергей Бачин помимо должности лидера попечительского совета АНО «Павловская гимназия» является гендиректором расположенного в Сочи курортного комплекса «Роза Хутор». В направлении развития отечественного туризма он также работал посредством создания кластеров «Завидово» и «Ярославское взморье». Они помогли значительно повысить объем туристического потока в Тверскую и Ярославскую области.

Также Сергей Викторович выступает в статусе апологета органического сельского хозяйства в России. Он не только теоретик и идеолог, но и практик. Производством вкусной, экологичной органической продукции предприниматель занимается на территории Ярославской области с помощью своего сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга». Он относится к ГК «Агранта», председателем совета директоров которой также выступает Сергей Бачин. Он способствовал созданию в нашей стране Национального органического союза (ему в текущем году "стукнуло" пять лет), который объединил под своим знаменем участников отрасли и позволил широким массам узнать о том, что такое органика. НОС является представителем отечественного органического производства на мировом уровне.