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Лидия Сергеевна Тюрникова умерла в возрасте 81 года, о чем сообщают местные СМИ. Известно, что именно благодаря ей на протяжении стольких лет хранится память о знаменитом родственнике патриотичной женщины, который был Героем Социалистического Труда, имел орден Ленина и Георгиевские кресты.

Внучка легендарного крестьянина-патриота Ферапонта Головатого скончалась в Саратове. Лидия Сергеевна всегда с особым энтузиазмом рассказывала о подвиге своего дедушки, который отдал собственные сбережения на постройку военных самолетов Як-1 и Як-3. Этими же летательными средствами были сбиты 14 вражеских объектов во времена войны.

Тюрникова всегда настаивала, что самолеты должны храниться именно в Музее трудовой славы на Соколовой горе в Саратове, но не в частной коллекции, как это было с одним из экспонатов. Сейчас происходит реконструкция Яка-3, возвращения которого из Санта-Моники активисты добились общими силами.