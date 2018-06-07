Сирийские дети получат подарок от российских предпринимателей

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Дети разрушенного войной Алеппо в честь Дня защиты детей получат подарок от предпринимателей Зеленоградска. Местные бизнесмены решили подарить маленьким жителям сирийского города игровую площадку «Королевство».

Игровой комплекс со всеми комплектующими, специальным сертификатом и инструкцией по сборке и эксплуатации, переведенной на арабский язык, был торжественно передан 2 июня представителям Балтфлота, которые в скором времени отправятся в Сирию.

Военные не только пообещали доставить ценный груз до места назначения, но и вызвались при необходимости принять участие в сборке игрового городка.

По имеющейся договоренности игровая площадка будет установлена в одном из районов Алеппо, сообщил инициатор акции местный предприниматель Сергей Куренков. Бизнесмен также отметил: «Мы это сделали от чистого сердца, чтобы и в этой уставшей от войны страны почаще звучал детский смех».