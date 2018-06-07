Олег Сирота задал вопрос Путину в собственном видеообращении

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Известный сыровар из Подмосковья Олег Сирота обнародовал видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Эта запись приурочена к намеченной на четверг, 7 июня «Прямой линией» с президентом. Об этом рассказало ИА «Национальные интересы».

В своем обращении фермер поблагодарил Путина за российские антисанкции, которые он ввел четыре года назад. Как отметил сыродел, это позволило ему осуществить мечту и создать собственную сыроварню. Олег Сирота, пользуясь случаем, пригласил Владимира Путина на фестиваль сыра, который проходит на ежегодной основе и приурочен к введению продовольственного эмбарго В этом году мероприятие состоится в Истринском районе (деревня Дубровское) с 3 по 5 августа.

Олег Сирота поинтересовался в своем обращении, намерен ли Владимир Путин продлять российские антисанкции и в 2019-м году. Также он сообщил, что хочет подарить лидеру РФ сваренную несколько лет назад в его честь именную головку сыра.