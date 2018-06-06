Пациентка судится с онкологом, отрезавшим ей по ошибке пышную грудь

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Теперь женщина пытается привлечь к ответственности врача, допустившего такую грубую ошибку.



В Армавире пациентка судится с онкологом, который по ошибке удалил ей пышную грудь и по-прежнему трудится в клинике. Женщина утверждает, что врач обещал исправить ошибку, но в действительности ничего не сделал. Прошел суд, вердиктом которого онколог был отстранен от занимаемой должности, но медик подал апелляцию и снова отправился на работу. Пациентка все равно стремится добиться справедливости в суде с онкологом, отрезавшим ей пышную грудь.

Ранее в Рязани хирурги удалили раковую опухоль массой более 10 кг. Операция продолжалась семь часов, пациент потерял много крови, но после вмешательства медиков чувствует себя хорошо и вскоре пойдет на поправку.