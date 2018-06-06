Турист снял передвигающееся дно озера на Алтае

Сегодня, 20:33

Бывает это редко, и отдыхающие видят только неподвижное дно. Одному их них удалось снять процесс передвижения изнутри.

Новосибирский турист снял на камеру происходящее на дне алтайского озера Акташ, известного также, как Гейзерово озеро. Не каждый гость этих краев может рассмотреть, как внизу озера изменяются «узоры». Из глубин бьют термальные источники, во время данной процедуры голубой ил начинает передвигаться, создавая удивительные рисунки, но происходит это нечасто.

Путешественник на Алтае решил заснять на камеру передвигающееся дно озера, опустив камеру под воду. Видео он сделал еще тогда, когда на улице лежал снег, а выложить в Сеть решил сегодня, 6 июня.