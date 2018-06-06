Находка на перевале Дятлова добавила странностей

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Следы на останках Семёна Золотарёва добавили исследователям новых вопросов.

Эксгумация тела учителя физкультуры Сергея Золотарёва на перевале Дятлова добавила странностей и без того окутанной мифами трагедии. Находка специалистов показала, что на теле погибшего мужчины имелись травмы, характерные для гибели человека в ДТП. Личность путешественника и ранее вызывала много вопросов. Сам он перед походом говорил, что о его путешествии скоро узнает весь мир. Объяснять свои слова он тогда не стал, да и значения этому в 1959 году никто не придал.

Конспирологи и вовсе считают, что тело, найденное на перевале Дятлова, и вовсе не принадлежит Золотарёву. Его останки обнаружили спустя несколько месяцев после исчезновения группы. Опознать его тело не удалось. Также на его теле была найдена странная татуировка. Родственники учителя утверждали, что у него никогда не было рисунков на теле. К слову, именно сомнения в личности погибшего и заставили исследователей эксгумировать тело путешественника.

Ранее мы писали, что неизвестные разбросали кости погибшего на перевале Дятлова возле могилы Семена Золотарева. Об этом стало известно в середине мая. Кто и зачем надругался над останками человека, выяснить не удалось.