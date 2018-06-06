Жириновский «отрастил» усы в поддержку Черчесова

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После блеклой семиматчевой серии без побед, тренер сборной России Станислав Черчесов испытывает серьезное давление от недовольных болельщиков. Политик Владимир Жириновский, участием во флешмобе поддержал Черчесова и «завел» себе усы.

Старт флешмобу дал Иван Ургант. Шоумен сказал, что главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, по совместительству – главному футбольному усачу, за неделю до старта футбольного мирового первенства, как-никогда нужна поддержка. Заявив, что акцию уже поддержали, знаменитые российские усачи: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и «даже Надежда Бабкина», Ургант призвал остальных не оставаться в стороне. Флешмоб получил название «Усы надежды».

Призыву Урганта внял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Похвалив Ивана за хороший почин, Владимир Вольфович сказал, что выражает поддержку сборной и ее тренеру, что не нужно самим себе портить праздник футбола, а «разбор полётов» отложить на потом. После этого «приделал» себе усы.

Пользователи Сети с большим скепсисом отнеслись к «усам надежды». С такой игрой команды, надежды очень мало, тоскливо говорят болельщики.