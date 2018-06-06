«Миссис Россия» выиграла жена олигарха Шаповалова из Самары

Сегодня, 18:35

Конкурс для замужних россиянок провели в Краснодаре. Ксения Царицына, по мужу Шаповалова, представляла свою родину, которой выступает Ульяновская область.

Долгожданное мероприятие «Миссис Россия», где имели право участвовать только замужние женщины, провели в Краснодаре и выиграла его Ксения Царицына, жена знаменитого олигарха Алексея Шаповалова из Самары. Теперь главная красавица представит Российскую Федерацию на мировом конкурсе. Примечательно, что изначально Ксения Шаповалова хотела выйти от Самарской области, но это место было занято другой конкурсанткой.

В социальной сети победительница «Миссис Россия» написала, что это сбылась ее заветная мечта и теперь она готова покорять «Миссис Мира», намереваясь и там завоевать главную корону. Стоит подчеркнуть, что Ксения в браке с олигархом пять лет и они с детками проживают в Дубае.