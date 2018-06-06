Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

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Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что ему непонятно, различными знаками, мифами и предсказаниями. Именно так наука объясняет появление религии. Но несмотря на всю развитость цивилизации Homo sapiens, многие до сих пор верят в «чёрную кошку», «ворону над головой» и о «прогнозе кукушки».

Сейчас же эзотерики рассказали свою версию видения мира и приметы, которые указывают и «кричат» о скорой смерти человека. По словам специалистов, за некоторое время до кончины у людей может меняться форма лица, которое якобы становится симметричным. Человек перед смертью перестаёт есть, заявляя об отсутствии аппетита.

Одним из признаков, по словам эзотериков, являются синие кисти рук и сероватые пятна на лице, даже якобы само дыхание становится холодным, даже если на улице очень жарко. Специалисты также предупреждают, что перед смертью на теле потенциального трупа появляются в обильном количестве родинки, особенно на шее со спины и между лопатками.

Однако ради справедливости эзотерики особенно подчёркивают, что все эти доводы и заявления – просто плод воображения человека, который с научными данными ничего общего не имеет. Здесь дело, как с поверьями и пословицами, то есть всё это фантазии людей.

Если же кто-то из людей заметит за собой указанные «признаки смерти», то лучше всё же отдохнуть от забот и работы.