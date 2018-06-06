Серена Уильямс решила подшутить над своим мужем в Instagram

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5 мая Алексис Оганян опубликовал на своей странице в Instagram пост с призывом задавать ему вопросы. Серена не осталась в стороне и решила задать мужу несколько каверзных вопросов.

Муж профессиональной теннисистки подробно рассказал о рождении дочери и о том, как изменилась его жизнь после этого. Фанаты хорошо приняли идею формата ответы на вопросы и начали активно спрашивать про семью, армянскую культуру и ведение бизнеса, пока в комментариях не обнаружилась сама Селена.

Спортсменка попросила мужа рассказать что-то необычное, рассказала, что кататься на коньках – не его призвание, спросила, какой у неё родной город и как у Алексиса с танцами.

Девушка в шутку спросила, подарит ли ей супруг сумочку, на что тот ответил, что этот подарок уже давно был в планах, чтобы не дать ей заскучать дома. Напомним, что Серена Уильямс не сможет принять участие в турнире «Ролан Гаррос» по причине травмы (в понедельник теннисистка должны была выйти на поле против россиянки Марии Шараповой).