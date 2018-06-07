Галлюцинации и подкожные черви: Эксперты предупредили, чем опасны комары

Сегодня, 03:30

По словам экспертов, нашествие насекомых уже начинается, о чем свидетельствуют множественные сообщения в Сети и жалобы медикам. Согласно последним данным, переносчиков опасных инфекций в России не много, но такие случаи имеют место.

Эксперты предупредили, чем опасны комары для россиян, и самые главные неприятности в данной проблеме – возникающие после укусов галлюцинации и подкожные черви, которые откладываются насекомыми. Страдают от комаров и животные, и происходит это чаще всего в сельскохозяйственной сфере. Однако именно черви длиной до 20 сантиметров, называющиеся дирофиляриоз, наиболее пугают людей, ведь они перемещаются под кожей и провоцируют приступы паники.

Специалисты также рассказали, что случаи с лихорадкой можно считать лишь одиночными, такие заболевания возникают у путешественников, прибывших из теплых стран, где комаров достаточно большое разнообразие. Медики советуют в случае аллергических реакций после укусов обращаться к специалистам, а дома лучше иметь нашатырный спирт и мазь «Звездочка», чем можно мазать место укуса.