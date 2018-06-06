Лоза резко отреагировал на слова Ефремова про Крымский мост

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Он уточняет: «Ефремов последние лет десять уже неадекватен». Композитору не понравилось, что актер предлагает подарить Украине Крымский мост ради примирения, информирует «Комсомольская правда».

Юрий Лоза резко отреагировал на слова Михаила Ефремова про Крымский мост, тогда актер предложил подарить его Украине ради улучшения политических отношений. Музыкант заявляет, что артист театра уже десять лет не совсем адекватен и в последнее время играет роль пьяницы и шута.

Лоза напоминает о том, что Ефремов является актером, а потому далек от понимания политики, экономики и социологии, так как он учился на другую профессию. Также музыкант рассказал про своего брата и племянника, которые живут в Крыму, и у них «появилась возможность свободного волеизъявления - до этого ни у кого не было такой возможности». Лоза отметил, что племянник имеет полное право дать Ефремову в нос за такие слова.