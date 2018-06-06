В Москве перенесли место празднования Дня России

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Главный праздник россиян будет проходить не на Тверской улице по просьбе официальных представителей и руководства FIFA.

Сегодня, 6 июня, глава министерства столичного правительства и глава Департамента торговли Алексей Немерюк рассказал, что в текущем году власти перенесли место празднования Дня России. Теперь он будет проходить в парках «Сокольники», «Фили», «Воронцовский» «Горького» и так далее. Всего будет 20 мест.

В Москве в указанное ведомство уже обратились театральные деятели искусства с просьбой сохранить ранее запланированные постановки. Алексей Немерюк считает, что зрителям понравится запланированный праздник.

Например, 11 и 12 июня пройдут детские постановки. Худрук Московского госакадем детского театра Исаакян отмечает, что подобные мероприятия сделают Москву комфортней для туристов и гостей города. Показывать на сцене будут спектакли, которые пользуются популярностью, такие как Незнайка, Дюймовочка и так далее.