Краснодарская бабушка-блогер записала видео в поддержку сдающих ЕГЭ

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86-летняя жительница Краснодара прославилась как старейшая блогерша России. Бабушка решила поддержать выпускников, которые сдают единый государственный экзамен, и записала видеообращение к ним.

Экзамены всегда являются сильным стрессом для людей разного возраста. После окончания учебного года выпускники сдают ЕГЭ, который и покажет их уровень подготовки для поступления в высшие учебные заведения страны. Поддержать молодежь в данный момент стараются родные и друзья.

Так, краснодарская бабушка-блогер записала специальное видео в поддержку сдающих ЕГЭ и выложила его на своей страничке в социальной сети Instagram. Валентина Кулешова довольно популярна в молодежной среде, несмотря на свой 86-летний возраст. Поддержали такой порыв старушки и специалисты Рособрнадзора.

Во время обращения женщина поздравила выпускников с окончанием школы и призвала всех отправляться на экзамены смело и уверенно. Несмотря на свой преклонный возраст, Кулешова прекрасно помнит, как сама сдавала школьные экзамены, особенно ей запомнилось, как она в 1950 году писала сочинение. Блогерша позавидовала современной молодежи, которая имеет значительно больше возможностей нежели ее поколение.

Напомним, что подписчиками Кулешовой являются свыше 50 тысяч человек, которые живут не только в России, но и за рубежом. Женщина делится своими воспоминаниями, дает жизненные советы и пишет сказки для детей.