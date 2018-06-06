В Лондон за благословлением: принц Гарри и Меган Маркл проведают бабушку Елизавету

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Принц Гарри и его молодая жена Меган Маркл навестят королеву Елизавету II. В субботу, 9 июня супружеская чета появятся на балконе Букингемского дворца. Бабушка с нетерпением ждет внука и его жену.

В столице Великобритании пройдет торжественный марш войск. Традиционно за ним будет наблюдать королевская семья с балкона Букингемского дворца. Эксперты подтверждают, что присутствие Меган Маркл на балконе дворца рядом с Елизаветой II, должно подтвердить ее статус, как члена королевской семьи. Королева, что называется, «берет под крыло» новоиспеченную герцогиню Сассекскую. И тем самым благословляет этот брак, отметая все домыслы о морганатичности этого союза. Стоит отметить, что впервые принц Гарри и Меган Маркл появились в качестве супружеской четы на 70-летии принца Чарлза.

Балкон Букингемского дворца является знаковым местом для монаршей семьи ещё со времен Первой мировой войны, когда король Георг V принимал парад войск.