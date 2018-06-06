Жители Курска нашли в небе таинственный нимб

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Он напомнил людям след от летающей тарелки, или же НЛО. Некоторые решили, что это обычный след от самолёта.

Вчера, 5 июня, жители Курска нашли в небе странное явление – некий таинственный нимб. Некоторые люди решили сфотографировать явление и опубликовать снимки в интернете. Полукруглую линию наблюдали жители разных частей города.

Горожане пришли к выводу, что этот нимб был сделан одним из истребителей в рамках недавнего учения ВВС. Самолёт летел, совершил разворот и оставил за собой такой след. Однако некоторые люди решили, что в истории с нимбом есть инопланетный след, или же какого-либо другого НЛО.

Подобные следы от истребителей остаются в небе на огромной высоте и держатся очень долго из-за образованных в них ледяных кристаллов.