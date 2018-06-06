В Прикамье очереди в поликлиниках отследят с помощью видеокамер

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Нововведение анонсировал глава регионального Минздрава Дмитрий Матвеев.

В Прикамье внедрили слежение за очередями в поликлиниках с помощью видеокамер. Системы слежения будут вести наблюдение за зонами регистрации и ожидания. Это нововведение позволит сотрудникам оперативно реагировать на образовавшиеся очереди и распределять пациентов по свободным докторам. При этом подсчитывать людей в коридорах будет специальная система. Счётчик в режиме онлайн будет показывать количество пациентов и сигнализировать администрации, если их количество будет сверх нормы. В целях безопасности лица людей, которых отследят, будут защищены от идентификации. Соответствующие нововведения накануне анонсировал глава регионального Минздрава Дмитрий Матвеев.

Ранее мы писали, что в больницах Самары намереваются сделать курилки. Пациенты и персонал учреждений теперь не будут искать места для времяпрепровождения с сигаретой за пределами заведения.