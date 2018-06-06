Реплику обручального кольца Меган Маркл можно купить за 3 доллара

Сегодня, 13:39

На днях в Сети появилось объявление о том, что точную реплику обручального кольца Меган Маркл можно приобрести всего за 3 доллара. Стоит отметить, что оригинальное украшение стоит примерно 187 тысяч долларов США.

Сообщается, что компания Primark решила создать бюджетные варианты кольца Меган Маркл, которые по дизайну повторяют обручальное кольцо герцогини Сассекской. Рекламный слоган фирмы Primark гласит: «Возможно, вы опустили свой шанс выйти замуж за принца Гарри, но теперь у вас есть возможность почувствовать себя на месте Меган Маркл с репликой обручального кольца невесты».

Оригинальное кольцо принц Гарри заказывал в британской ювелирной компании Cleave & Company. Сообщается, что в кольце Меган Маркл присутствуют бриллианты с перстня матери Гарри покойной принцессы Дианы.