«Это естественно»: Психолог Лабковский оправдал измены

Сегодня, 06:30

Позиция специалиста пришлась по душе далеко не всем, в связи с чем его высказывание было подвергнуто нещадной критике со стороны общественности.

Известный психолог Михаил Лабковский, занимающийся проблемами отношений, шокировал общественность своим постом в Instagram, где он оправдал измены и даже призвал людей не сопротивляться «зову природы». Он отметил, что каждый человек индивидуален и имеет определённую предрасположенность к моногамии либо полигамии. В первом случае верность любимому человеку сохранить проще, во втором – почти невозможно. При этом, по словам специалиста, большинство людей находятся посредине и проявляют склонность к обеим крайностям. В связи с этим Лабковский призвал относиться к вопросу верности проще, поскольку «это естественно». Психолог заявил, что не стоит бороться с собой в угоду требованиям социума.

Публикация вызвала немало споров в сети. Многие обвинили Лабковского в попрании традиционных семейных ценностей. Некоторые комментаторы даже пошли дальше и призвали запретить психологу высказываться на эту тему. При этом нашлись и те, кто согласился со специалистом, отметив правильность его суждений.