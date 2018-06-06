Несколько НЛО засыпали стадион в Италии «волосами ангела»

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Случилось это во Флоренции 27 октября 1954 года. Тысячи болельщиков на стадионе «Артемио Франки» собрались посмотреть противостояние между ФЕ «Пистойезе» и ФК «Фиорентина». Однако во втором тайме взгляды зрителей устремились не на мяч, а в небо.

В этот момент над стадионом в Италии пролетели несколько НЛО. В один момент прямо во время матча небо наполнилось необычным серебристым светом, а затем появилось несколько объектов такого же цвета. Они напоминали по форме куриное яйцо, а некоторые – сигару. При этом с них падала очень необычная субстанция, напоминающая хлопок или паутину. Ее уфологи прозвали «волосами ангела». В этот момент, по некоторым данным, стадион замер, а футболисты перестали играть.

Образцы субстанции, которые назвали «Волосы ангела», собрали и отправили на экспертизу. Однако учёные не определили, что это за вещество, ведь они не сталкивались с подобными химическими соединениями ранее. В веществе были кальций, бор, кремний и магний.

Сохранить «Волосы ангела» конечно же не удалось. Через некоторое время они испортились и разрушились.

Некоторые очевидцы тех событий ещё живы. Они продолжают верить, что неопознанные летающие объекты были кораблями пришельцев.