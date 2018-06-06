Спились: в Вологодской области мужчины пьют в 5 раз больше женщин

Сегодня, 10:35

Самый высокий уровень алкоголизма встречается среди представителей сильного пола в возрасте от 25 до 44 лет.

В Вологодской области местный центр медицинской профилактики после своего исследования рассказал, что в регионе мужчины пьют алкоголь в 5 раз больше женин. В области с 2004 по 2014 года употребление спиртных напитков снизилось с 14% до 11,4%, однако здесь уменьшение скорее касается представительниц прекрасного пола.

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), в мире каждый год умирает 3,3 миллиона человек, от того, что спились. Этот показатель примерно 6% от всех смертей.

На фоне этих данных в указанном регионе РФ решили провести кампанию «Вологодская область за трезвый образ жизни». В рамках программы специалисты проведут в детских лагерях, ВУЗах, больницах и домах престарелых лекции и занятия о вреде алкоголя. После того врачи соберутся за круглым столом и обсудят проблему алкоголизма в регионе.