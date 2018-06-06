Королева в шоке: Стали известны вкусовые «капризы» Меган Маркл

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Королева Елизавета II была в настоящем шоке, когда новоиспечённая жена её младшего внука Гарри заявила о своих вкусовых предпочтениях. По мнению близкого окружения королевской семьи, монарх не потерпит у себя во дворце подобные «капризы».

36-летняя экс-актриса и фотомодель Меган Маркл открывается с новой стороны для всех членов королевской семьи. На днях королева Елизавета II пришла в ужас, когда узнала, что Меган предпочитает питаться исключительно пищей растительного происхождения и не допускает мясные продукты в своем рационе. Также Маркл даже в ресторанах тщательно изучает состав блюд и следит, чтобы её пища не содержала продуктов животного происхождения.

Такое мнение в питании совершенно не разделяет королева Елизавета II, которая всю жизнь в меню имела мясо кролика, оленя, фазана и стейки из говядины. Инсайдеры утверждают, что королева не намерена терпеть «капризы» Маркл и будет требовать, чтобы девушка пересмотрела свое питание и ела так же, как и другие члены семьи.