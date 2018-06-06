В Астраханской области зацвели кактусы, живущие только один день

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В этом регионе такой вид растений из Мексики был посажен в регионе около полувека назад не просто так. Учёные хотели с их помощью закрепить почву и бороться с песчаными заносами на железнодорожных путях.

В Харабалинском районе Астраханской в памятнике природы регионального значения «Урочище Кордон» зацвели кактусы. Речь идёт о жёлтых цветках дикой опунции скрученноиглой, живущие только один день в году. Об этом рассказали представители областной службы природопользования и охраны окружающей среды.

Цветок этого кактуса цветёт и вообще существует только один день в году. Поэтому считается большой редкостью и чудом природы, который спешат увидеть сотни любителей ботаники.

Данное растение было привезено с Мексики в Астраханскую область больше века назад. Учёные посадили их, чтобы закрепить почву. Как оказалось, эти кактусы были неприхотливыми и очень быстро прижились в новом климате и почве.

Опунции в регионе понравились и многим животным из области сельского хозяйства, которые могут питаться кактусом. Однако колючки ранили языки и внутренности скота, поэтому фермеры решили уничтожить растение.

Стоит отметить, что им сделать это так и не удалось, поэтому в 1995 году кактусы огородили. Так и появилось «Урочище Кордон», которое сейчас охраняет государство.