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В опубликованным материалах указывается, что Свердловская область, Иркутская и Кемеровская области стоят на первом месте по заражённому населению. В этих местах показатель в три раза превысил среднестатистический. По темпам распространения недуга лидирует Кузбасс, на который приходится 203 случая на 100 тысяч людей.

В отчёте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом названы регионы России, которые больше всего заражены ВИЧ. На первом месте по итогам прошедшего года оказалась Свердловская область. В ней вирусом заражены 1741,4 гражданина на каждые 100 тысяч населения. То есть 1,74% жителей Свердловской области болеют ВИЧ.

Затем идёт Иркутская область, в которой заражены 1,73% населения, Кемеровская область с показателем в 1,7%, и Самарская с Оренбургской областями – с 1,46% и 1,29% заражёнными ВИЧ гражданами.

Стоит отметить, что среди регионов по распространению указанного недуга есть ХМАО, Челябинская, Тюменская области и Пермский край. Здесь ВИЧ заражены порядка 1% населения. По всей РФ этот показатель составляет 0,64%.

Указывается, что именно Кузбасс занимает первое место по распространению ВИЧ. Там за год врачи регистрируют 203 случая на 100 тысяч человек.