Воронежцы считают, что сотрудники ГИБДД эффективнее камер

Сегодня, 08:11

В последние несколько лет в России наблюдается тенденция по замене сотрудников ГИБДД на камеры слежения, которые должны фиксировать нарушения на автомобильных дорогах страны. Водители же нашли множество способов, которые помогают обмануть технику и не платить штраф.

Один из жителей Воронежа на сайте «Блокнот Воронеж» поделился фотографией, которая была сделана на одной из городских улиц и четко показывает, что живой человек всегда эффективнее камеры. Мужчина уверен, что тотальный переход на камеры видеонаблюдения, который происходит по всей стране, очень выгоден для систематических нарушителей правил дорожного движения, ведь уже известно достаточно большое количество способов по обману камер фиксации.

Житель Воронежа уверен, что гаишники были надежнее камер. Так, в выставленном в сети фото видно, что владелец белого автомобиля KIA просто замазал номера грязью и никакая камера не определит владельца транспортного средства. Жители города полностью согласились с таким постом и в комментариях стали выкладывать известную им информацию о способа обмана камер и ухода от ответственности. Известно, что сотрудники ГИБДД часто проводят рейды по выявлению нарушителей на дорогах, которые всегда достаточно результативны. Поэтому воронежцы считают, что гаишники эффективнее камер.