Видео с наблюдающим за малышом призраком сильно напугало молодую мать

Сегодня, 06:30

Запись была сделана Мелани Миз из Гамильтона, ведь женщина не могла понять, по какой причине ее ребенок плачет и не спит по ночам. Однако родительница была не готова к такому мистическому повороту событий, от которого выступают мурашки на коже.

Мелани решила разместить камеру ночного наблюдения возле кроватки, после чего посмотрела запись на утро. Снятое ею видео с наблюдающим за малышом призраком, который был отчетливо виден, сильно напугало молодую мать. Встревоженная женщина поторопилась опубликовать кадры в Сети, чтобы посоветоваться с общественностью, что ей делать дальше.

Многие мамы также пришли в ужас от увиденного, ведь на видео просматривался женский силуэт, лицо призрака-незнакомки располагалось прямо возле края кроватки вблизи младенца. Согласно комментариям, именно по этой причине многие родители отказываются от видеоняни, ведь после таких кадров они бы вовсе не смогли оставлять малыша одного ночью.