Девушка бросила парня из-за неумения правильно есть Kit Kat

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Девушка посмеялась над своим парнем, который ел Kit Kat первый раз в жизни. О плачевном опыте журналистка поделилась в Twitter.

Хейли Берд поделилась фотографией, где парень кушает батончик Kit Kat, просто кусая его, а не отламывая кусочки. Девушка была в шоке, так как создатели батончика даже опубликовывали видео-рекламу, где видно, что шоколад нужно есть, ломая его на кусочки. Однако ее молодой человек сделал по-своему. Хейли шутит, что она бросила парня из-за того, что тот неправильно ест Kit Kat. Твит девушки набрал такую популярность, что многие стали делиться своим плачевным опытом поедания Kit Kat. Некоторые сравнили ее молодого человека с персонажем из «Сайнфелда», который кушал Snickers с ножом и вилкой. Некоторые признались, что они любят есть шоколад таким же, «варварским» методом.