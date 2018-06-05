Украинская модель Playboy подрабатывает проституткой в Москве

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Девушку могут депортировать из страны. Модель Playboy оценила себя достаточно дорого - 20 тысяч рублей за час.

Во время облавы полицейские в одной элитной гостинице Москвы обнаружили модель Playboy из Украины Виталию Галлямову. Самая востребованная модель Playboy занимается проституцией в Москве. Полицейские обнаружили анкету девушки на одном из порно-сайтов, на котором рекламируются услуги самых элитных проституток. После того, как выяснилось, что украинская модель из Playboy работает проституткой в столице, Россия депортировала девушку из страны.

Подчеркивается, что стоимость услуг Галлямовой начиналась от 20 тысяч рублей за час. При задержании девушка пыталась оказать сопротивление и доказывала, что на самом деле она находится в номере со своим молодым человеком. Возможно, Виталию обязуют заплатить штраф и запретят въезд в Россию на несколько лет.