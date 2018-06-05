В Челябинске хирурги сделали операцию на сердце через прокол в вене на руке

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Это делается под местной анестезией. Операцию провели врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске, такие мероприятия в некоторых случаях проводят в Москве и Новосибирске, больше в России нет подобных практик.

Пациентом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, расположенного в Челябинске, стал 57-летний Александр Горский из Хабаровска. В родном городе мужчине предложили серьезную полостную операцию, но он выбрал именно Челябинск, так как там нет нужды проводить распил грудной клетки. В центр он прибыл по бесплатной квоте.

Отмечается, что хирурги сделали операцию на сердце через прокол в вене на руке, а точнее в районе локтя. В нее ввели специальную трубочку, что позволило доставить механический протез клапана. За три года в Челябинске сделали более 30 подобных вмешательств.