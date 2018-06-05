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Не только генетическая предрасположенность, но и нездоровый образ жизни с употреблением фаст-фудов, сладкой газированной воды, а также ограниченная двигательная активность, приводят к увеличению веса. При этом, социальный статус не имеет значения.

Между тем, Минздрав предупреждает, что из-за ожирения 40% россиян рискуют заболеть гипертонией, в самых тяжелых ее формах и с фатальными последствиями. Гипертония на фоне излишнего веса может стать причиной инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. В настоящее время отмечается, что россияне крайне отрицательно относятся к профилактическим осмотрам и не следят за своим здоровьем.

По данным Всемирной организации здоровья, через 50 лет ожирение будет у четверти населения планеты. В разы возрастет количество больных гипертонией и диабетом. Напомним, депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев внес законопроект, по которому производитель обязан наносить на упаковки с фаст-фудом соответствующие предостерегающие надписи.