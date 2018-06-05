Меган Маркл призналась, что уже имеет подарок для будущей дочери

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась канадским журналистам, что неё уже есть необычный подарок для своей будущей дочери. По словам экс-актрисы, данная вещь имеет для неё большое значение.

Меган Маркл стала членом королевской семьи 19 мая текущего года. Принц Гарри с новоиспеченной женой ещё не успели побывать в свадебном путешествии, однако Меган Маркл, на радость поклонников, уже задумывается о детях. Канадской версии глянцевого журнала «HELLO!» герцогиня Сассекская сообщила, что у неё в будущем обаятельно будет дочь, которой она уже приготовила ценный подарок.

По словам Маркл, она подарит дочери драгоценные часы модели Tank Française от ювелирного дома Cartier. На момент покупки часы обошлись Меган в 5500 долларов США. Бывшая актриса приобрела себе драгоценность в качестве подарка во время съемок третьего сезона сериала «Форс-мажоры».