Пациент перенес реанимацию сердца в сознании, но все равно умер

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О случае рассказали датские медики в рамках конгресса Европейского общества анестезиологов, проходящем в Копенгагене в начале июня. По словам кардиологов, процедура проходила 90 минут, и все это время были шансы на спасение больного.

Пациент перенес длительную реанимацию сердца в сознании, но впоследствии все равно умер, как сообщили врачи. Тем не менее, после начала медицинского вмешательства мужчине вводили адреналин, также осуществляли непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, и в это время супруга пациента держала его за руку и общалась с мужем.

Медики отметили, что в целом во время сердечно-легочной реанимация некоторый процент больных остается в сознании, но не может подавать видимых признаков из-за недостатка кровоснабжения мозга. Также врачи рассказали, что в популярных сериалах о жизни медперсонала есть серьезные неточности, ведь там при реанимации сердца спасают около 70% больных, а на самом деле таких случаев вполовину меньше.