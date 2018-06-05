В Тамбовской области зафиксировали 6 случаев кори

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В конце весны текущего года зафиксировали шесть случаев заболевания кори в Тамбовской области. В двух случаях заболели дети.

В отделе здравоохранения Тамбовской области подтвердили информацию о том, что в регионе зафиксированы шесть случаев заболевания кори. Известно, что это инфекционное заболевание, которое в последнее время распространяется в России. Ситуация усложняется тем, что некоторые заболевшие – дети.

Специалисты Роспотребнадзора после изучения ситуации установили, что в Тамбовскую область корь завезли из Московской. Все заболевшие ранее не были привиты от данного заболевания. Кроме этого стало известно, что очаги кори вспыхнули в Тамбове, Мичуринске, поселках Петровское и Сатинка.

Сообщается, что во всех этих населенных пунктах ученые провели все необходимые лабораторные исследования, а также провели иммунизацию лиц, контактировавших с заболевшими. Во время таких действий было выявлено 400 контактных лиц, среди которых около 100 человек ранее были привиты от кори.

Медики предупредили население области о том, что корь распространяется воздушно-капельным путем, а специального лечения против нее нет. Для того что бы не заразиться нужно только делать прививку, которая включена в национальный календарь профилактических мер.