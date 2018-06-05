В Воронеже бомж испортил рекламу барбершопа

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В центре Воронежа бомж спал прямо в центре города. Для отдыха он выбрал место под рекламным щитом бербершопа, что нанесло урон магазину.

Сайт «Блокнот Воронежа» разместил информацию о том, что бомжи в городе стали спать прямо в центре города. В посте сообщается, что мужчина без постоянного места жительства принес матрас под магазин барбершоп и заснул под его рекламой. Жители города стали комментировать такую ситуацию, большинство с юмором отнеслось к спящему бомжу.

Многие подумали, что это новая модель «М-стиль», но часть все же выразили уверенность , что бомж испортил рекламу барбершопа. Пока неизвестно, почему мужчина выбрал для сна именно это место. Непонятным также остается и тот факт, как матрас попал под щит рекламных услуг для «победителей» - принес его спящий или он там оказался ранее. Многие жители города высказали свое недовольство в отношении работы городских властей, ведь именно они должны следить за тем, что бы бомжи не лежали на центральных улицах.

В мэрии не прокомментировали данную ситуацию. Бездействие сотрудников правоохранительных органов в данной ситуации тоже непонятно.