В Воронеже фейковые работодатели рассылали спам

Сегодня, 10:08

Жителей Воронежа захлестнула волна спама, в котором содержалась информация о несуществующих вакансиях. Установлено, что его рассылкой занимались несуществующие фирмы по трудоустройству.

В социальных сетях жители Воронежа жалуются на рассылку спама, которая атакует их электронные почтовые ящики. Пользователи делятся информацией о том, что она поступает от несуществующих аккаунтов фирм работодателей. Такая назойливость у многих жителей города вызывает раздражение.

Известно, что за последние несколько недель фейковые работодатели рассылали спам ежедневно, каждый пользователь получал до 14 подобных сообщений в день. В комментариях некоторые пользователи рассказали, что для ограждения себя от подобных рассылок необходимо просто ограничить доступ незнакомцев к своей страничке в социальных сетях. Такие действия не дадут 100% гарантии, но могут стать достаточно действенными. Хотя многие пользователи не согласились с таким предложением, ведь тогда все начнут проситься в друзья для доступа к страничке.

Жители Воронежа просили правоохранительные органы разобраться с такими работодателями, ведь некоторые пользователи могли воспользоваться такими ссылками и понести ущерб.