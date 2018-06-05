Жителю Волгограда удалили почку, превратившуюся в 20-сантиметровую опухоль

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Мужчина пять лет терпел рак и пошел к врачам в областной уронефрологический центр, когда опухоль стала выпирать через живот. Он рассказал о своей истории прессе.

Жителю Волгограда медики удалили почку, превратившуюся в 20-сантиметровую опухоль. У мужчины от рака умерла мать, и он пообещал жене и детям, что будет следить за своим здоровьем. Все началось с того, что моча имела примесь крови. Он искренне думал, что его организм просто сдал сбой, ведь периодами моча становилась нормального цвета. Именно усталость заставила его сдать анализы, которые показали рак левой почки.

Артем Шманев, врач-онколог областного уронефрологического центра, рассказывает, что при удалении большой опухоли он использовал специальный скользкий контейнер, который позволил сделать маленький надрез и достать огромное уплотнение, деформировав его, без вреда для организма. Если бы пациент не обратился к медикам, то смог прожить бы только год. Отмечается, что рак не дал метастазы и пациент активно идет на поправку, планируя жизнь наперед.