Проблему бездомных офицеров из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» попросили решить Владимира Путина

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Продолжаются мытарства дольщиков Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области (глава города Лыткарино Евгений Серёгин). Застройщик «Славянское Подворье Л» должен был сдать дома в феврале 2014 года, но дольщики ждут своих квартир до сих пор. От отчаяния они решили обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.

Обиднее всего, что большинство людей – это военные офицеры, которые должны были въехать в квартиры по так называемой «военной ипотеке». 400 действующих военнослужащих РФ ждут свои квартиры до сих пор, а их многочисленные обращения и коллективные письма в Министерство обороны, к властям Московской области и города Лыткарино ни к чему не привели. Официально дом не является проблемной стройкой, несмотря на то, что уже на протяжении четырех лет, дата окончания строительства отодвигается. Дольщики узнают о продлениях строительства лишь с официального сайта застройщика. В данное время на стройке вновь затишье, хотя застройщик уверяет, что в июле 2018 года работы будут завершены. Объем оставшихся работ большой, и будущие новоселы опасаются получить недоделку либо вновь уведомление о переносе сроков. При этом ООО «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Авоян) позиционирует себя как социально ответственного застройщика, на официальном сайте указано, что динамично развивающаяся компания работает более 20 лет и работает по целевым программам по переселению из ветхого жилья. Застройщик указал в планах, что намеревается построить 250 тыс. кв. метров жилья в Лыткарино, а также здание администрации при поддержке Подмосковных властей. Тем временем 400 офицеров продолжают оставаться без квартир.