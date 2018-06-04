Эксперт: В России снизилось количество душевнобольных

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Представитель Росздравнадзора Николай Незнанов подчеркнул, что положительная тенденция сохраняется с 2000 по 2017 годы и постоянно улучшаются все показатели. По словам психиатра, уменьшилось не только число психически нездоровых людей, но и диагностирование новых случаев.

Эксперт подтвердил, что в России за последние 18 лет значительно снизилось количество душевнобольных, показатели улучшаются во всех регионах страны и на разных уровнях. Незнанов отметил, что прирост заболеваемости психическими расстройствами отрицательный уже многие годы и такая тенденция сохраняется.

Специалисты ранее сообщали, что на душевное состояние здоровья влияют многие факторы, в том числе и сон, а также гаджеты и другие нюансы. Тем не менее, согласно показателям, общая атмосфера с душевнобольными в стране положительная, а шизофренией страдает всего 1% граждан.