Эксперты: Смартфоны уверенно превращают людей в «послушных мертвецов»

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Исследования показали, что по всему миру гаджеты всё чаще становятся причиной серьезных трагедий и происшествий. К примеру, в Британии четверть всех ДТП приходится на аварии, случившиеся по вине водителей, засмотревшихся в экран излюбленного девайса за рулём.

Как подчеркнули эксперты, смартфоны уверенно и стремительно превращают людей в «послушных мертвецов», и связано такое сравнение со многими факторами. В первую очередь, выделена серьезная зависимость многих пользователей, которые слишком часто проверяют почту, постоянно смотрят в дисплей (даже без надобности), а также просыпаются по ночам, чтобы убедиться в отсутствии пропущенных звонков. От этого интеллект и сознание человека серьезно перестраивается, а у 73% человек возникает паника, если смартфон они случайно забыли дома, выходя по делам.

В настоящее время россияне готовятся к массовому отключению тех абонентов, которые не предоставили свои паспортные данные для подтверждения личности, и такие меры связаны с повышенным уровнем безопасности на государственном уровне. Специалисты подсчитали и пришли к выводу, что на одного россиянина, включая и младенцев, приходится по 7 сим-карт, что говорит о надобности подобных нововведений.