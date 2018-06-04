В Москве Морозовская больница демонстрирует уникальные условия лечения

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4 июня во время пресс-тура руководители отделов ДКГБ рассказали о достижениях нового многопрофильного корпуса.

Уникальный корпус был введен в работу еще 15 октября 2017 года. Спустя 8 месяцев работы, сотрудники предоставили общественности факты о созданных условиях и достигнутых успехах больницы за это время.

Говоря на языке цифр, масштабы работы Морозовской больницы и созданные условия лечения действительно впечатляют. В год здесь могут получить медицинскую помощь 70-80 тысяч детей, проводится около 25 тысяч хирургических операций, а загруженность больницы никогда не опускается ниже 120%. При этом современное оборудование и инновационные медицинские подходы помогают проводить лечение максимально быстро, эффективно и наименее инвазивно.

Уникальными для Москвы и даже для всей России являются не только численные показатели, но и новое отделение детской кардиохирургии, а также центр детского инсульта, созданный по инициативе московского правительства. Помимо нововведений, больница демонстрирует модернизацию уже существующих отделений. Следующим пунктом в плане является постройка центра лучевой терапии.

1 июня, в день защиты детей, новый больничный корпус посетил президент РФ Владимир Путин, который также пообщался с некоторыми из пациентов.