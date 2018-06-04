Хозяин собаки-монстра стал знаменит в Интернете

Сегодня, 20:08

Мужчина превратил собаку в монстра, фотографии которого быстро разлетелись по Интернету. Собака по кличке Реджи превратилась в монстра с помощью простого щелчка камеры.

Мужчина решил снять свою собаку в режиме панорамы, однако что-то пошло не так. Снимок получился немного другим, чем рассчитывал хозяин собаки. С помощью режима панорамы собака превратилась в безногого монстра с огромной мордой и без туловища, зато с очень пушистым хвостом. Хозяин поспешил поделиться фотографиями собаки-монстра.

Таким образом, несмотря на неудачный снимок, хозяин собаки-монстра стал очень популярен в Интернете. Фотография набрала очень большое количество отметок «Мне нравится» и просмотров. Пользователи Сети пришли в восторг, увидев фото, и начали делиться неудачными фотографиями своих питомцев.