Интервью Аркадия Бабченко будет стоить СМИ $50 тысяч

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О новом «прайс-листе» Бабченко на своем аккаунте в Facebook сообщила главный редактор общественно-политического портала «Гордон» Алеся Бацман.

В своем посте, опубликованном 4 июня, Алеся рассказывает, как одна из редакторов позвонила Аркадию, дабы пригласить в прямой эфир программы «Бацман», где журналист уже являлся гостем около 7 месяцев тому назад. Ответом Бабченко на приглашение стали слова о том, что эксклюзивные интервью будет стоить СМИ не меньше 50 тысяч. На робкое уточнение редактора Аркадий отметил, что цена определена в долларах, а гарантированно он готов явится на программу только за $60 тысяч.

Подобный ценник мягко говоря высоковат, но Бабченко не стал отказываться от своих слов. Напротив, он сам опубликовал запись на Facebook, где объяснил, что не намерен создавать бесплатный контент СМИ, желающим быстро поднять рейтинги за счет актуальной и громкой истории. Он также уточнил, что не собирается работать с российскими масс-медиа, которые по словам Аркадия без раздумий согласились на подобную цену.

Многие посчитали заявление журналиста абсурдным, но другие пользователи восприняли слова Аркадия как шутку.

Напомним также, что шумиха вокруг участия Бабченко в спецоперации СБУ дошла до того, что на YouTube даже появилось видео с композицией, посвящённой Аркадию.