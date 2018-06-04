Российский миллиардер судится с таможней Британии из-за яйца Фаберже

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Александр Иванов обвиняет британских служащих таможни в вандализме. Во время транспортировки его коллекции в личный музей его задержали на проверку.

Александр Иванов - хозяин исторического музея в Баден-Бадене. Мужчина вез дорогую коллекцию экспонатов и яйцо Фаберже через таможню, где его задержали на проверку. Некоторые экспонаты повредились во время проверки, а некоторые даже были украдены. Общая стоимость экспонатов составила 600 тысяч фунтов, что почти 50 миллионов рублей. Иванов намерен подать в суд на таможенников, чтобы отсудить сумму ущерба. Олигарх рассказал, что многие попытались его отговорить от этой идеи, однако мужчина настроен решительно. В коллекцию миллиардера входит знаменитое яйцо Фаберже стоимостью более 2 миллиардов фунтов. Яйцо было создано в 1902 году в честь подарка на помолвку барона Ротшильда. Оно полностью золотое, покрытое розовой эмалью. Иванов приобрел экспонат за 750 миллионов рублей. В 2014 году он подарил яйцо Эрмитажу на 250-летие музея. Подчеркивается, что коллекционировать яйца фаберже самое любимое хобби богатых людей.