VistaNews.ru


Бурный секс соседей мешает школьнице готовиться к ЕГЭ в Вологде

Сегодня, 01:30

Школьница из Вологды пожаловалась в соцсетях о том, что не может сосредоточиться из-за активной сексуальной жизни соседей.

Как только девушка берет книги в руки, соседи за тонкой стеной сразу же приступают к бурному сексу, что мешает школьнице сосредоточиться. Из-за громких звуков из соседской спальни девочка не может приготовиться к ЕГЭ. Девушка решила написать о своей проблеме в соцсетях, чтобы ей помогли. Жители города активно начали обсуждать проблему и пути ее решения. В перерывах между сексом соседи включают музыку на полную громкость.

Школьнице, страдающей из-за буйных соседей, посоветовали каждый раз обращаться в полицию до тех пор, пока соседи не начнут вести себя потише. Некоторые советуют сделать звукоизоляцию, потому что даже при отсутствии грядущих экзаменов, слушать звуки из чужой спальни не очень приятно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях