Бурный секс соседей мешает школьнице готовиться к ЕГЭ в Вологде

Сегодня, 01:30

Школьница из Вологды пожаловалась в соцсетях о том, что не может сосредоточиться из-за активной сексуальной жизни соседей.

Как только девушка берет книги в руки, соседи за тонкой стеной сразу же приступают к бурному сексу, что мешает школьнице сосредоточиться. Из-за громких звуков из соседской спальни девочка не может приготовиться к ЕГЭ. Девушка решила написать о своей проблеме в соцсетях, чтобы ей помогли. Жители города активно начали обсуждать проблему и пути ее решения. В перерывах между сексом соседи включают музыку на полную громкость.

Школьнице, страдающей из-за буйных соседей, посоветовали каждый раз обращаться в полицию до тех пор, пока соседи не начнут вести себя потише. Некоторые советуют сделать звукоизоляцию, потому что даже при отсутствии грядущих экзаменов, слушать звуки из чужой спальни не очень приятно.